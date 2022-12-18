Денисенко набрал 1-е очко за «Флориду» в сезоне. У него 3 хита и 1 перехват за 11:17 с «Нью-Джерси»

Григорий Денисенко набрал 1-е очко за «Флориду» в этом сезоне НХЛ. Российский форвард отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:2) – Картеру Верхэге, забившему в пустые ворота.
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