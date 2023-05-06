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Журналист Хинкл объяснил колоссальную разницу между армией РФ и США на примере видео Минобороны

Журналист Хинкл объяснил колоссальную разницу между армией РФ и США на примере видео Минобороны

Россияне гораздо лучше подходят на роль защитников собственной страны, чем американцы. Таким образом журналист Джексон Хинкл прокомментировал видео Министерства обороны РФ о контрактной службе в армии.

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