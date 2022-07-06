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ФСБ задержала иностранца в Хабаровске по подозрению в финансировании терроризма

ФСБ задержала иностранца в Хабаровске по подозрению в финансировании терроризма

Global look press/Zamir Usmanov Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели комплекс оперативных мероприятий, в результате которых был задержан гражданин ближнего зарубежья, подозреваемый в финансировании террористической организации.

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