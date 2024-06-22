РЖД после гибели кота Твикса внесли новшества в правила перевозки животных

В РЖД после случая с котом Твиксом внесут изменения в систему перевозки животных. Среди новшеств — персональный билет для каждого питомца, указание его клички и вида, алгоритм действий для проводников, если они нашли бесхозное домашнее животное, сообщило РИА «Новости».