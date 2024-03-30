В Москве работает крупнейшая ярмарка современного искусства Art Russia

В Москве в Гостином дворе работает крупнейшая ярмарка современного искусства Art Russia. Пятый год подряд на одной площадке встречаются представители галерей, независимые художники, коллекционеры и эксперты рынка искусства.
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