В Госдуме потребовали упростить отключение коммунальных услуг россиянам, которые за них не платят. Член комитета Госдумы по ЖКХ Нуриев пояснил, что это поможет взыскать задолженность за ЖКУ, которая к 1 апреля достигла 975,9 млрд рублей, увеличившись почти на 11% год к году.