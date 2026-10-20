В Госдуме потребовали упростить отключение коммунальных услуг россиянам, которые за них не платят. Член комитета Госдумы по ЖКХ Нуриев пояснил, что это поможет взыскать задолженность за ЖКУ, которая к 1 апреля достигла 975,9 млрд рублей, увеличившись почти на 11% год к году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Корвет «Меркурий»...
- ЛЛ ⚡️В России собира...
- Вечерний Донецк
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым