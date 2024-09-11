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Билет на ВСМ Москва – Санкт-Петербург будет стоить около 10 тыс. рублей

Проезд по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург будет стоить около 10 тысяч рублей, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев на прошедшем Восточном экономическом форуме.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
С такими ценами будут воздух возить. Самолетом стоит дешевле чем на Сапсане,, 3500 против 4000 рублей, есть проблема но довольно небольшая, это время потраченное из города в аэропорт и из аэропорта в город, но то же намного меньше по стоимости будет.
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