Билет на ВСМ Москва – Санкт-Петербург будет стоить около 10 тыс. рублей

Дмитрий Гурин

С такими ценами будут воздух возить. Самолетом стоит дешевле чем на Сапсане,, 3500 против 4000 рублей, есть проблема но довольно небольшая, это время потраченное из города в аэропорт и из аэропорта в город, но то же намного меньше по стоимости будет.