Билет на ВСМ Москва – Санкт-Петербург будет стоить около 10 тыс. рублей

Проезд по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург будет стоить около 10 тысяч рублей, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев на прошедшем Восточном экономическом форуме.
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