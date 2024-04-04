Самый мощный в мире МРТ-аппарат сделал первые снимки мозга

Французская комиссия по альтернативной энергетике и атомной энергии провела успешное тестирование самого мощного в мире аппарата МРТ, который способен создавать детальные снимки мозга человека всего за несколько минут.
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