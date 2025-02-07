Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда

По мнению американского лидера, действия МУС являются «посягательством на суверенитет США»Президент США Дональд Трамп подписал указ о финансовых санкциях против Международного уголовного суда (МУС) за действия против Соединенных Штатов и их союзников, в том числе Израиля, сообщил Белый дом.
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