Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда

По мнению американского лидера, действия МУС являются «посягательством на суверенитет США»Президент США Дональд Трамп подписал указ о финансовых санкциях против Международного уголовного суда (МУС) за действия против Соединенных Штатов и их союзников, в том числе Израиля, сообщил Белый дом.