Бетербиев победил британца Смита и защитил титулы WBC, WBO и IBF

Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев в канадском Квебеке одержал победу над британцем Каллумом Смитом.