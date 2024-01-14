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Бетербиев победил британца Смита и защитил титулы WBC, WBO и IBF

Бетербиев победил британца Смита и защитил титулы WBC, WBO и IBF

Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев в канадском Квебеке одержал победу над британцем Каллумом Смитом.

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