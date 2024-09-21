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Закон, порядок, государство

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Расчет БПЛА группировки войск «Днепр» уничтожил станцию радиоэлектронной разведки «Пластун» ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет БПЛА группировки войск «Днепр» уничтожил станцию радиоэлектронной разведки «Пластун» ВСУ на правом берегу Днепра

Операторы беспилотных летательных аппаратов арктической бригады из состава группировки войск «Днепр» ежедневно уничтожают объекты и личный состав ВСУ ударными БПЛА на Каховском направлении СВО.

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