Ко Дню экскурсовода в «Херсонесе Таврическом» подготовили выставку

21 февраля отмечается Всемирный день экскурсовода. О мероприятиях, которые будут проводиться в этом году на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический», в интервью «Вести ФМ» рассказали заведующая экскурсионным отделом музея-заповедника Надежда Гончарова и экскурсовод Александр Деев.