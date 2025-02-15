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Вести Севастополь

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Ко Дню экскурсовода в «Херсонесе Таврическом» подготовили выставку

21 февраля отмечается Всемирный день экскурсовода. О мероприятиях, которые будут проводиться в этом году на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический», в интервью «Вести ФМ» рассказали заведующая экскурсионным отделом музея-заповедника Надежда Гончарова и экскурсовод Александр Деев.

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