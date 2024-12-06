Беззастенчивый ИИ-бот Grok стал доступен бесплатным пользователям X Чат-бот Grok...

Беззастенчивый ИИ-бот Grok стал доступен бесплатным пользователям XЧат-бот Grok на основе генеративного искусственного интеллекта компании xAI миллиардера Илоном Маском (Elon Musk) теперь доступен всем пользователям платформы X бесплатно.
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