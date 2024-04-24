В Челябинской области грузовик с баллонами врезался в дом

Машина с десятком баллонов вылетела с дороги и влетела в дом в Усть-Катаве. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, авария произошла вчера, 23 апреля, на улице Ломоносова в Усть-Катаве.