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В Челябинской области грузовик с баллонами врезался в дом

В Челябинской области грузовик с баллонами врезался в дом

Машина с десятком баллонов вылетела с дороги и влетела в дом в Усть-Катаве. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, авария произошла вчера, 23 апреля, на улице Ломоносова в Усть-Катаве.

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