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«Манчестер Сити» представил форму, созданную болельщиками с помощью ИИ

«Манчестер Сити» представил форму, созданную болельщиками с помощью ИИ

«Манчестер Сити» представил третий комплект игровой формы на сезон-2026/27. Её особенностью стало то, что болельщикам предоставили возможность разработать дизайн формы с помощью искусственного интеллекта.

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