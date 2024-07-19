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Житель Балашихи несколько месяцев травил мать и отчима, подсыпая им в еду яд

В подмосковной Балашихе 25-летний сын пытался отравить мать и отчима, на протяжении нескольких месяцев подсыпая им в еду сильнодействующие химические вещества, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

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