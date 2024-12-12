На сколько повысят пенсии работающим пенсионерам в 2025 году Татьяна Сергеева11 декабря пресс-служба Социального фонда России (СФР) объявила о предстоящей индексации пенсий для работающих пенсионеров, которая составит 7,3% в 2025 году.
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