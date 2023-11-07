В Подмосковье водитель фуры похитил 31 тысячу пар носков

Начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова сообщила, что водитель фуры, который должен был доставить мужские шерстяные носки в Набережные Челны из Подмосковья, похитил более 31 тысячи пар носков.
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