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Точка зрения! Бишкек и Владивосток: реальные достижения и новые перспективы

Точка зрения! Бишкек и Владивосток: реальные достижения и новые перспективы

С террористами никаких переговоров мы вести не будем. Если претворят угрозу в жизнь — быстро найдем, чем ответить…».

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