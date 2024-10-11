И.о. главного тренера сборной Англии: «Надеюсь, вернусь к работе в молодежной команде»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли после поражения от Греции (1:2) в матче 3-го тура Лиги наций признался, что не заинтересован в назначении главным тренером национальной команды на постоянной основе.
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