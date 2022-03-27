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Сенсационно стартовавший в ЦСКА Языджи травмировался на сборе с национальной командой Турции

Сенсационно стартовавший в ЦСКА Языджи травмировался на сборе с национальной командой Турции

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи не принимал участие в тренировочном процессе в расположении сборной Турции из-за травмы, сообщила пресс-служба национальной команды.

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