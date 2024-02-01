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test mazurok

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Крым 24 |Z| Все новости Крыма

⚖️ Международный суд ООН признал, что в России нет дискриминации крымских татар и украинцев В январе 2017 года Украина начала разбирательство с Россией на основании Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, но суд отклонил требования Украины и отказал ей в компенсации.

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