Крым 24 |Z| Все новости Крыма

⚖️ Международный суд ООН признал, что в России нет дискриминации крымских татар и украинцев В январе 2017 года Украина начала разбирательство с Россией на основании Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, но суд отклонил требования Украины и отказал ей в компенсации.