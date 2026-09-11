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В России осенью протестируют устный экзамен по истории для девятых классов

В России осенью протестируют устный экзамен по истории для девятых классов

Конкретные регионы, в которых пройдет апробация, пока не определены Пилотная апробация будущего устного экзамена по истории для девятиклассников пройдет в нескольких регионах России уже осенью 2026 года.

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