Изменения налогового законодательства в 2024 году коснулись всех

На общественном совете обсудили «белые» пятна в порядке предоставления дополнительных вычетов О том, что интересно всем, пошел разговор на февральском заседании общественного совета управления Федеральной налоговой службы России по Республике Карелия (УФНС по РК).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)