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Изменения налогового законодательства в 2024 году коснулись всех

На общественном совете обсудили «белые» пятна в порядке предоставления дополнительных вычетов О том, что интересно всем, пошел разговор на февральском заседании общественного совета управления Федеральной налоговой службы России по Республике Карелия (УФНС по РК).

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