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Новости Тамбова

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В Тамбовской области 12 памятников архитектуры предложат инвесторам за рубль

В Тамбовской области 12 памятников архитектуры предложат инвесторам за рубль

Фото: Официальный телеграм-канал главы Тамбовской области Евгения Первышова Читайте также: Тамбовский подрядчик потребовал с областного Минстроя 82,9 миллиона рублей (сегодня, 10:20) На улице Октябрьской в Тамбове начали разбирать два фонтана (сегодня, 08:55) Третий этап микрорайона «Волжский» в Тамбове второй раз остался без инвестора (вчера, 20:16) Семь зданий находятся в Тамбове, два — в Мичуринске, ещё три — в муниципальных округах.

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