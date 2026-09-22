Путину напомнили пророчество старца Зосимы: "Колотня с Киева вся начинается"

Во время встречи с Владимиром Путиным иеромонах Иннокентий передал президенту слова схиархимандрита Зосимы, основателя Успенской Николо-Васильевской обители в Донбассе.
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