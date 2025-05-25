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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Березкин не поедет в «Эдмонтон» и останется в «Локомотиве» минимум на год (Михаил Зислис)

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, 23-летний форвард останется в ярославском клубе еще минимум на год.

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