Экс-советник Меркель: поставки Taurus ВСУ сделали бы ФРГ участником конфликта

Поставка ракет Taurus Украине указывала бы на прямое участие ФРГ в конфликте. Об этом заявил генерал из Германии, экс-советник по военной политике бывшего канцлера страны Ангелы Меркель Эрих Вад в беседе с Berliner Zeitung.
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