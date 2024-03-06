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Экс-советник Меркель: поставки Taurus ВСУ сделали бы ФРГ участником конфликта

Экс-советник Меркель: поставки Taurus ВСУ сделали бы ФРГ участником конфликта

Поставка ракет Taurus Украине указывала бы на прямое участие ФРГ в конфликте. Об этом заявил генерал из Германии, экс-советник по военной политике бывшего канцлера страны Ангелы Меркель Эрих Вад в беседе с Berliner Zeitung.

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