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Герой России и член генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Поддубный

Герой России и член генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Поддубный выступил с заявлением о необходимости защиты гражданки РФ Анны Новиковой, находящейся под арестом во Франции.

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