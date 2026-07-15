Герой России и член генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Поддубный выступил с заявлением о необходимости защиты гражданки РФ Анны Новиковой, находящейся под арестом во Франции.
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Герой России и член генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Поддубный выступил с заявлением о необходимости защиты гражданки РФ Анны Новиковой, находящейся под арестом во Франции.
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