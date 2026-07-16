NQ1! | SMT + Buy Side Sweep, Is Sell Side Liquidity Next? E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! propfirmwise NASDAQ has already swept the previous highs while ES/YM failed to make a convincing new high, creating a clean bearish SMT divergence.
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