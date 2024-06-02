Депутат Госдумы Колунов предложил поощрять отличников скидками в школьных буфетах

Депутат Государственной Думы РФ, член комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» предложил по-новому награждать школьников за отличную учебу.
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