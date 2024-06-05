После отставки губернатора ХМАО Комаровой президент Путин поручил разобраться с ее главным долгостроем в Нижневартовске 

После досрочной отставки губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой президенту России Владимиру Путину рассказали о главном ее долгострое – больницы в Нижневартовске, которую она за 14 лет правления так и не достроила.
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