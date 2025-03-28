Маск планирует сократить госрасходы США на 1 трлн долларов

Global Look Press/Aaron Schwartz/Keystone Press Agency Глава американского департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск заявил о планах сокращения госрасходов правительства США на 1 триллион долларов.
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