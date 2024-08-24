Председатель КНР посетит Россию в октябре

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом в октябре 2024 года. Как сообщил в интервью РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, глава государства примет участие в саммите БРИКС в Казани.
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