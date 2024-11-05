Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Вучич напомнил, что бомбардировкой Сербии занимался Запад, а не Россия

Вучич напомнил, что бомбардировкой Сербии занимался Запад, а не Россия

Сербский президент Александр Вучич рассказал о разнице между странами Запада и Россией. По его убеждению, она заключается в том, что российская держава не проводила бомбардировку Сербии и не забирала у нее Косово и Метохию.

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