Вучич напомнил, что бомбардировкой Сербии занимался Запад, а не Россия

Сербский президент Александр Вучич рассказал о разнице между странами Запада и Россией. По его убеждению, она заключается в том, что российская держава не проводила бомбардировку Сербии и не забирала у нее Косово и Метохию.
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