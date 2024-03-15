Интеллектуальная викторина ко Дню Православной книги.

14 марта Белорусская Православная церковь традиционно празднует День православной книги. Учреждение праздника приурочено к памятной исторической дате выпуска первой на Руси точно датированной печатной книги Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем ´Апостол´,вышедшей в свет 14 марта 1564 года.
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