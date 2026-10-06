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Аргументы недели

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«Мёртвые души» нашего времени: банда из 22 человек продавала квартиры умерших москвичей

«Мёртвые души» нашего времени: банда из 22 человек продавала квартиры умерших москвичей

Когда человек умирает и не оставляет наследников, его квартира по закону должна перейти государству. Это называется выморочным имуществом — недвижимость, у которой нет хозяина.

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