Студентам колледжа «Подмосковье» показали процесс производства мороженого

В Солнечногорске состоялась экскурсия на производство мороженого «АйсКро». Мероприятие прошло с участием студентов колледжа «Подмосковье» в рамках муниципального проекта «Наши кадры» и партийного проекта Единой России «Выбирай свое».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии