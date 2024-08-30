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СберМаркет — онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов, доступный в 360 городах России.

СберМаркет — онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов, доступный в 360 городах России.

⚡ Приглашаем в команду водителя-курьера на личном авто.Чем ты будешь заниматься:- Забирать заказы в магазинах и доставлять их покупателям.

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