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Газета.ру

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Врач Крупенин: постоянный холод в ногах может указывать на болезнь

Врач Крупенин: постоянный холод в ногах может указывать на болезнь

Осенью можно надеть теплые носки и все равно чувствовать, что стопы быстро остывают. Причина бывает не только в недостаточном утеплении: на холоде меняется кровоток в конечностях, а тесная обувь, сырость и долгое сидение без движения усиливают ощущение холода.

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