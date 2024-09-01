HealthDay: женская стерилизация менее эффективна, чем внутриматочные спирали

После стерилизации (перевязки маточных труб) 3% женщин сообщают о нежелательной беременности. Это делает процедуру менее эффективной, чем другие формы контрацепции, сообщает HealthDay со ссылкой на Калифорнийский университет в Сан-Франциско.
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