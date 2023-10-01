На Западе обозначился раскол из-за Украины

Недавно «Альтернатива» говорила («Зеленский сопротивляется “сливу”») о явных признаках резкого ухудшения отношения западных «партнеров» (они же хозяева Украины) к Зеленскому, а возможно, и в целом подхода к украинскому конфликту.
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