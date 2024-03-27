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Передачи Тарасенко и Куликова не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Бостоном»

Передачи Тарасенко и Куликова не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Бостоном»

«Флорида» потерпела пятое поражение в последних шести встречах, уступив на домашней арене «Бостону». В ночь на 27 марта в Санрайзе (штат Флорида, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Бостон Брюинз».

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