Передачи Тарасенко и Куликова не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Бостоном»

«Флорида» потерпела пятое поражение в последних шести встречах, уступив на домашней арене «Бостону». В ночь на 27 марта в Санрайзе (штат Флорида, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Бостон Брюинз».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии