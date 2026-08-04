Оперативники ФСБ задержали мигранта, которому очень не нравилась прокуратура Пятигорска

Точка зрения Автор: в. Панченко Знаете, есть такая гениальная государственная стратегия: открыть границы настежь, завезти толпы «гостейV и сидеть ждать, когда они дружно возьмутся за ум и начнут водить хороводы.
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