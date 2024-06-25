Почему Андрей Белоусов на самом деле снял замов Шойгу, генералов Цаликова и Шевцову. Версия, которая заставляет крепко задуматься

Алексей Горшков

Очень уж похоже на "расследования" Навального, только "комнат грязи" не хватает! По-моему - сейчас надо ОЧЕНЬ АККУРАТНО наблюдать за прессой, посвящённой злоупотреблениям в МО РФ! Коррупция - это всё понятно, и УВЫ неистребимо! Но уж очень "сладкая" для разновсяческих "шатателей режима" тема - типа: ВСЁ РУКОВОДСТВО АРМИИ РОССИИ - ЖУЛИКИ !!! Буквально недавно я по этой теме статью прочитал, подумал ещё: "Что-то здесь не так!", перечитал - и "врубился" в то , что меня насторожило: цитата : "Как сообщил руководитель правозащитной организации "Гулагу-нет" Владимир Осечкин"! Или - в статье о коррупции генерала Ирины Волк: "Началось все с публикации Telegram-канала ВЧК ОГПУ который обратил внимание на стройку, затеянную четой чиновников в престижном Одинцовском районе на баснословно дорогой земле. Забегая вперед скажем, что названный источник по слухам финансируется беглым олигархом Ходорковским*, поэтому не может служить истиной в последней инстанции, тем не менее информация довольно занимательная". Такой же "довольно занимательной информацией" были и "измышлизмы" о "комнате грязи"! По-моему - надо ещё посмотреть от чего для государства ВРЕДА БОЛЬШЕ - от воровства жулика, пускай даже огромного воровства высокопоставленного жулика, или от безверия со стороны нашего населения в руководство нашей армией! Вспомним, как Сталин - чтобы не допустить "размагничивания" населения и армии, в июле 1941 года сменил формулировку обвинения командующему Западным фронтом Павлову "со товарищи" с ДОКАЗАННОГО "умышленного предательства" на НЕУМЫШЛЕННОЕ преступление. ПОВТОРЯЮ: чтобы не дать повода полагать, что в руководстве армии есть предатели! Ещё раз говорю: тема эта - очень уж благодатная для антигосударственных сил! Ведь чуть отличное мнение выскажешь - заявят (наверное - как и обо мне): "ВОРА ОТМАЗЫВАЕТ" !!! Между прочим - и когда был скандал вокруг "Дальнего" - я занимал явно нетипичную позицию - начинал я работать в Приволжском РОВД г. Казани, куда входил и ОМ "Дальний" - поэтому лично знал многих фигурантов дела - могло быть всякое, но упырями-садистами они точно не были! Ведь если вспомнить ту историю - мейнстримом было: "менты - козлы", причём я обратил внимание, что "волну разгоняли" тогда люди определённого круга - ИМЕННО ТАКИЕ сейчас явились "убегантами", штурмовиками Верхнего Ларса и прочими "нетвойняшками"! Что-то мне подсказывает, что и в кущёвском деле было, не всё так, как нам через СМИ в голову вбивали "светлоликие"!