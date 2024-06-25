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Почему Андрей Белоусов на самом деле снял замов Шойгу, генералов Цаликова и Шевцову. Версия, которая заставляет крепко задуматься

Почему Андрей Белоусов на самом деле снял замов Шойгу, генералов Цаликова и Шевцову. Версия, которая заставляет крепко задуматься

Интересная жизнь с Vera Star "Белоусов, это человек, который способен провести реформы петровского масштаба.

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Комментарии
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Алексей Горшков
Очень уж похоже на &quot;расследования&quot; Навального, только &quot;комнат грязи&quot; не хватает! По-моему - сейчас надо ОЧЕНЬ АККУРАТНО наблюдать за прессой, посвящённой злоупотреблениям в МО РФ! Коррупция - это всё понятно, и УВЫ неистребимо! Но уж очень &quot;сладкая&quot; для разновсяческих &quot;шатателей режима&quot; тема - типа: ВСЁ РУКОВОДСТВО АРМИИ РОССИИ - ЖУЛИКИ !!! Буквально недавно я по этой теме статью прочитал, подумал ещё: &quot;Что-то здесь не так!&quot;, перечитал - и &quot;врубился&quot; в то , что меня насторожило: цитата : &quot;Как сообщил руководитель правозащитной организации &quot;Гулагу-нет&quot; Владимир Осечкин&quot;! Или - в статье о коррупции генерала Ирины Волк: &quot;Началось все с публикации Telegram-канала ВЧК ОГПУ который обратил внимание на стройку, затеянную четой чиновников в престижном Одинцовском районе на баснословно дорогой земле. Забегая вперед скажем, что названный источник по слухам финансируется беглым олигархом Ходорковским*, поэтому не может служить истиной в последней инстанции, тем не менее информация довольно занимательная&quot;. Такой же &quot;довольно занимательной информацией&quot; были и &quot;измышлизмы&quot; о &quot;комнате грязи&quot;! По-моему - надо ещё посмотреть от чего для государства ВРЕДА БОЛЬШЕ - от воровства жулика, пускай даже огромного воровства высокопоставленного жулика, или от безверия со стороны нашего населения в руководство нашей армией! Вспомним, как Сталин - чтобы не допустить &quot;размагничивания&quot; населения и армии, в июле 1941 года сменил формулировку обвинения командующему Западным фронтом Павлову &quot;со товарищи&quot; с ДОКАЗАННОГО &quot;умышленного предательства&quot; на НЕУМЫШЛЕННОЕ преступление. ПОВТОРЯЮ: чтобы не дать повода полагать, что в руководстве армии есть предатели! Ещё раз говорю: тема эта - очень уж благодатная для антигосударственных сил! Ведь чуть отличное мнение выскажешь - заявят (наверное - как и обо мне): &quot;ВОРА ОТМАЗЫВАЕТ&quot; !!! Между прочим - и когда был скандал вокруг &quot;Дальнего&quot; - я занимал явно нетипичную позицию - начинал я работать в Приволжском РОВД г. Казани, куда входил и ОМ &quot;Дальний&quot; - поэтому лично знал многих фигурантов дела - могло быть всякое, но упырями-садистами они точно не были! Ведь если вспомнить ту историю - мейнстримом было: &quot;менты - козлы&quot;, причём я обратил внимание, что &quot;волну разгоняли&quot; тогда люди определённого круга - ИМЕННО ТАКИЕ сейчас явились &quot;убегантами&quot;, штурмовиками Верхнего Ларса и прочими &quot;нетвойняшками&quot;! Что-то мне подсказывает, что и в кущёвском деле было, не всё так, как нам через СМИ в голову вбивали &quot;светлоликие&quot;!
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2 час.
басурманин шкодник
Это хорошо,что армия уже не ходит в портянках!У завскладами самый ходовой товар был.Портянки.Учету почти не поддавался и спросом у населения пользовался огромным!
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57 мин.
Natalija Osminina
А зачем, вообще, об этом думать, а тем более, переживать? Все перевороты предотвращены, осталось отрубить последнюю голову - Исламистскую. Без поддержки &quot;поющей&quot; головы-  творческой &quot;совести нации&quot; (которая сама отрубилась, отчалив за кордон и показав оттуда свою истинную козлиную морду) и военной головы, которая должна была поставить окончательную точку в мятеже колонии (России)  против метрополии (США)- это просто террористы, а не глас &quot;нетвойнистов&quot;возмущения народных масс Теперь власть спокойно сосредоточится на подавлении террора и выковыривании &quot;спящих ячеек&quot;. И должна сделать основную работу ДО ТОГО, как англосаксы подожгут подбрюшье России. Потому что придется стоять по всей 7.5 км. границ России с Казахстаном и фильтровать беженцев от засылаемых терористов. К тому времени об Украине будут подзабывать. А после этого начать готовиться к краху Мировой Финансовой системы.
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