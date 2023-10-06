Ученика из Березников, которого затравили после угроз напасть на школу, подставили

Подростка в Березниках, который якобы планировал напасть на школу, могли подставить. Школьник не имеет отношения к telegram-каналу, в котором размещались посты с планами нападения на образовательное учреждение, сообщил источник в правоохранительных органах.
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