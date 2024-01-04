Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Мигранты открыли второй фронт против России. Первый бой дан в Новый год

Мигранты открыли второй фронт против России. Первый бой дан в Новый год

В Челябинске в новогоднюю ночь дети мигрантов с палками и перцовкой напали на участников СВО. Возмездие за это настигло меньше чем через сутки.

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Комментарии
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Александр
Пора во дворе порядок навести. Подмести и мусор выкинуть! Чтобы опять стало чисто и красиво. Ведь так все делают дома. А это наш ДОМ.
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9 час.
Рахимулла Алеев
Не могу понять МВД ? У них что нет полномочий по наведению порядка в стране ?
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6 час.
вд
валерий двойнишников
При родном Советском Союзе-такое было невозможно....Люди в поклон встречали фронтовиков, но это было при Сталине, при Путине все в обратную сторону((((
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5 час.

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