Мигранты открыли второй фронт против России. Первый бой дан в Новый год

Александр Пора во дворе порядок навести. Подмести и мусор выкинуть! Чтобы опять стало чисто и красиво. Ведь так все делают дома. А это наш ДОМ.

Рахимулла Алеев Не могу понять МВД ? У них что нет полномочий по наведению порядка в стране ?