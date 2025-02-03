Полицейскими столичного района Чертаново Северное задержан соучастник дистанционного мошенничества

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 62-летний житель столицы. Предварительно установлено, что заявителю позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками различных государственных ведомств.
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