Постпред России в Вене рекомендовал НАТО не игнорировать заявление Путина

Слова президента России Владимира Путина о соответствующих действиях России в случае прямого включения НАТО в конфликт на Украине являются деликатным, но строгим предупреждением, которое не следует игнорировать, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 13 сентября в своем Telegram-канале.