Разложили в пепел!: "Огневая карусель" - Из Яра уходят огромные колонны катафалков

ninikooo Митусова

Они нас уже « проучили» с Минскими соглашениями, дудки! Второй раз не пройдет! Не мы начали эту войну, но наши ребята ее закончат- теперь уже до последнего нацика, нельзя оставлять ни одного живого, чтобы не плодились как черви. Поэтому уничтожать безжалостно!!!это не люди. Сегодня убили в Курске двух ребятишек, чем они провинились?! Глубокие соболезнования родным и пусть земля им будет пухом… светлая память Евгению Половодову… глубокие соболезнования его родным. Ребята отомстят за вас так, что этим тварям мало не покажется.