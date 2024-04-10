"Разложили в пепел!" 450 душ и 50 ед. техники скрывались на заводе. Ф А Б-1500 их нашли. - Когда поняла, что могу что-то сделать, я также поняла, что уже не могу остаться в стороне.
Разложили в пепел!: "Огневая карусель" - Из Яра уходят огромные колонны катафалков
Комментарии
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Виктор Неизвестно
Так геройствуем уже два года, сколько еще будем пять десять лет
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3 час.
ninikooo Митусова
Они нас уже « проучили» с Минскими соглашениями, дудки! Второй раз не пройдет! Не мы начали эту войну, но наши ребята ее закончат- теперь уже до последнего нацика, нельзя оставлять ни одного живого, чтобы не плодились как черви. Поэтому уничтожать безжалостно!!!это не люди. Сегодня убили в Курске двух ребятишек, чем они провинились?! Глубокие соболезнования родным и пусть земля им будет пухом… светлая память Евгению Половодову… глубокие соболезнования его родным. Ребята отомстят за вас так, что этим тварям мало не покажется.
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2 час.
ВТ
Василий Топчий
Поэтому, глубоко веря в Победу и с верой в мужество нашего народа, я с глубоким сомнением оцениваю реалии. Где Вождь? Вождь, не спи, убей пятую колонну! ВОЖДЬ БЫЛ СТАЛИН. Путин не вождь, а президент.
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2 час.
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